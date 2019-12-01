"Los agarraban y los soltaban al día siguiente": Fiscal de Michoacán expone ausencia de procesos contra menores al iniciar su gestión

"Los agarraban y los soltaban al día siguiente": Fiscal de Michoacán expone ausencia de procesos contra menores al iniciar su gestión
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:06:54
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Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- Durante los últimos 7 meses, la Fiscalía General de Michoacán ha logrado judicializar 13 casos de menores infractores por uso de armas exclusivas del Ejército y homicidio.

Al respecto, Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, detalló que al inicio de su administración no existía ninguna carpeta de menores de edad, "los agarraban y los soltaban al día siguiente". Entre los casos, se encuentra un joven de Morelia relacionado con 6 homicidios.

En entrevista, indicó que la evolución del rol de los menores de edad dentro de las estructuras del crimen organizado en la entidad es notable, señalando que han pasado de ser "halcones" o repartidores de droga a convertirse en sicarios activos.

Torres Piña apuntó que la facilidad con la que las bandas reclutan a estos jóvenes radica en su vulnerabilidad económica y su fácil manipulación.

"Son presa fácil, económica, para las bandas delincuenciales, pues los utilizan, además que son muy fáciles de enganchar", declaró el Fiscal, subrayando que esta dinámica ha llevado a un incremento en la violencia.

Hizo un llamado a la acción preventiva, indicando que la judicialización no es suficiente para frenar el problema de fondo.

"Pero lo más importante es el tema preventivo. Es muy sustancial que las instituciones educativas de estos niveles, secundaria y nivel bachillerato, puedan atender todos los temas de salud mental y temas preventivos", concluyó, enfatizando la necesidad de que los padres también estén atentos a las actividades de sus hijos para evitar que caigan en adicciones o sean víctimas de delitos cibernéticos.

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