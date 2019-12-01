¡Logro histórico! Michoacán cumple cuatro años seguidos sin paro de clases

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- Al encabezar la clausura del ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró que la entidad logró por cuarto año consecutivo el 100 por ciento de clases, lo que refleja un trabajo colaborativo entre el Gobierno estatal y el magisterio.

Ante las y los alumnos de la Escuela Primaria “José Vasconcelos” de Morelia, el mandatario estatal destacó que gracias al apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán es el único estado que cuenta con 842 mil becas para las y los alumnos desde nivel primaria hasta universidad.

“La visión de la presidenta es clara, el objetivo es que no haya deserción escolar en Michoacán que puedan concluir la universidad o el tecnológico y garantizar la educación para todos nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirmó Ramírez Bedolla.

Explicó que 73 mil trabajadores de la educación reciben su salario en tiempo y forma y por ello ya suman 114 quincenas sin retraso en el pago, lo que significa “respeto por el magisterio, tranquilidad para sus familias y continuidad en la educación”.

Por su parte, Patricia Flores Anguiano, encargada de Despacho de la Secretaría de Educación, informó que más de 30 mil docentes han sido beneficiados por algún trámite de justicia laboral, y se han invertido 6 mil millones de pesos en obra educativa.

Acompañaron al gobernador María del Carmen Escobedo Pérez, subsecretaria de Educación Básica; Humberto González Mandujano, titular de la oficina de Enlace en el Estado; Filiberto Valdez Martínez, supervisor de la zona escolar 282 de Educación Primaria; J. Matías Molina Rayo, jefe de Sector No. 37 de Educación Primaria, así como alumnas, alumnos, maestras, maestros, madres y padres de familia.