Lo positivo debe ser el motor de cambio para la Tierra Caliente: Reyes Galindo

Apatzingán, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- "Apatzingán es un pueblo emblemático en muchos sentidos, con muchas más cosas buenas que cualquier otra situación que ocurra en la región. Por eso estoy convencido de que todo lo positivo que se dé aquí, debe ser el motor de cambio para la Tierra Caliente de Michoacán", expresó el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en rl Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior lo declaró el legislador en entrevista con medios de comunicación regionales en el marco de la Sesión Solemne con motivo del 212 aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana que tuvo lugar en el municipio de Apatzingán.

"La Tierra Caliente es una zona productiva, de mujeres y hombres buenos, honestos, de gente muy trabajadora y muy echada para adelante", respondió el lider parlamentario frente al estigma de la violencia que por muchos años ha pesado sobre esta zona.

En ese contexto, Reyes Galindo reconoció que desafortunadamente ese calificativo de violencia en la región, ha redundado en falta de crecimiento y desarrollo, por lo que está en manos de quienes tienen una responsabilidad pública abonar desde sus trincheras todo lo posible para sacar adelante a las familias que ahí habitan.

Finalmente, enfatizó que la seguridad requiere un esfuerzo de coordinación de los tres órdenes de gobierno, aunado a la presencia de corporaciones policiales y de la Guardia Nacional, además de un plan muy importante como el Plan Michoacán, que ha abonado en materia de infraestructura y oportunidades.

"La tranquilidad no es un asunto que se planta en una maceta, tiene que ver con un esfuerzo constante todos los días. La política pública en seguridad es una constante que debe rediseñarse diariamente", concluyó Reyes Galindo.