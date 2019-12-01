Lluvias y fuertes vientos dejan árboles caídos y varias afectaciones en Huiramba, Michoacán

Lluvias y fuertes vientos dejan árboles caídos y varias afectaciones en Huiramba, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 20:53:28
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Huiramba, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- Las intensas lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas provocaron diversas afectaciones en el municipio de Huiramba, donde autoridades de Protección Civil realizaron labores de atención y prevención para evitar riesgos a la población.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el saldo fue de 11 árboles derribados, así como daños en tres vehículos y en la techumbre del auditorio municipal, donde varias ramas de gran tamaño colapsaron a consecuencia de las condiciones meteorológicas.

Como parte de las acciones preventivas, 20 menores y siete docentes fueron evacuados de una guardería, luego de que un árbol cayera sobre cableado de media tensión, situación que representaba un riesgo para quienes permanecían en el inmueble.

Las personas fueron trasladadas de manera segura a la ludoteca del Ayuntamiento, sin que se reportaran lesionados.

 

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