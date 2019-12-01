Lleva SESA Feria de la Salud al Centro Gerontológico Plan Vida en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de agosto de 2025.- La Titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón encabezó la ceremonia de inauguración de la Feria de Salud que se realiza en el Centro Gerontológico Plan Vida, donde se contó con la participación de más de 200 personas mayores.

En su mensaje Pérez Rendón enfatizó que cuidarse no tiene edad, y que nunca es tarde para aprender nuevas formas de prevenir enfermedades y fortalecer la salud física y mental, por lo que en los diferentes módulos de la Feria se brindará información, servicios y actividades que les ayudarán a seguir siendo ejemplo de fortaleza y vitalidad para sus familias y comunidades.

Asimismo destacó que se tendrá una conferencia sobre Arbitraje Médico, en donde se analizarán los derechos como pacientes y la manera en que se puede garantizar una atención médica de calidad y con respeto.

El director del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Poder ejecutivo del Estado, José Daniel Muñoz Noval agradeció el apoyo de la Secretaría de Salud para realizar estas actividades a través de la coordinación de los Consejos Temáticos de Personas Mayores y de Salud.

Las y los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 1, bajo la coordinación del director, Pedro Muñiz Ugalde realizan en los diferentes módulos detecciones para enfermedades cardiometabólicas en donde se efectuó glucometría capilar, pruebas rápidas de perfil de lípidos, toma de presión arterial, entre otros. Se aplicaron vacunas para adultos mayores. Con relación a la Salud bucal se explicó la importancia de la higiene bucal, las técnicas adecuadas de cepillado y el uso correcto del hilo dental; además se brindó atención odontológica de tipo curativa, entre otros servicios que se brindan.

Se contó con la participación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Personas Mayores, José Luis Mendoza Salazar; el comisionado de Arbitraje Médico, Genaro Vega Malagón; la encargada de despacho de la Coordinación de Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores del Sistema Estatal DIF, María del Pilar Rivera Espinosa; la coordinadora de los Consejos de Participación Ciudadana, Natalia Loustalot Laclette San Román, entre otras personalidades.