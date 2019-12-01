Lleva Olivio López reuniones informativas para apoyar el proyecto de Raúl Morón en Morelia, Michoacán

Lleva Olivio López reuniones informativas para apoyar el proyecto de Raúl Morón en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 20:00:22
Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- En la colonia Independencia y la Tenencia de San Miguel del Monte se llevaron a cabo reuniones informativas encabezadas por Olivio López Mújica, con el objetivo de fortalecer la organización vecinal, dar a conocer programas sociales y afianzar el comité de apoyo y gestión vinculado al senador Raúl Morón Orozco. Durante los encuentros se distribuyó el boletín El Insurgente y se compartió información oficial dirigida a distintos sectores de la comunidad.

En el ámbito territorial, Morelia cuenta con 402 secciones electorales y Michoacán con 2 mil 474, lo que hace necesario mantener una estructura activa que permita dar continuidad a las labores de gestión y comunicación social. Ante ello, la presidencia, la secretaría y las y los integrantes del comité coincidieron en sostener una agenda permanente de actividades para evitar la desmovilización y asegurar que la información llegue a colonias y tenencias.

Asimismo, se difundieron contenidos del boletín informativo del senador Raúl Morón y de la Presidencia de la República, los cuales se reproducen de manera cotidiana para acercar a la población información sobre programas y decisiones federales. Entre los temas abordados destacó el anuncio realizado en la conferencia matutina sobre el nuevo proceso de credencialización para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, que permitirá a cualquier persona recibir atención médica sin importar su afiliación previa al ISSSTE u otras instituciones estatales.

Finalmente, los comités acordaron dar continuidad a la distribución del boletín, reforzar los canales de comunicación con los distintos sectores sociales y realizar reuniones periódicas para evaluar avances y necesidades de la comunidad. Esta estrategia tiene como finalidad consolidar redes de apoyo y asegurar que la información gubernamental llegue de forma directa a las y los habitantes del Distrito 10 Federal.

