Lleva Olivio López reuniones informativas para apoyar el proyecto de Raúl Morón en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- En la colonia Independencia y la Tenencia de San Miguel del Monte se llevaron a cabo reuniones informativas encabezadas por Olivio López Mújica, con el objetivo de fortalecer la organización vecinal, dar a conocer programas sociales y afianzar el comité de apoyo y gestión vinculado al senador Raúl Morón Orozco. Durante los encuentros se distribuyó el boletín El Insurgente y se compartió información oficial dirigida a distintos sectores de la comunidad.

En el ámbito territorial, Morelia cuenta con 402 secciones electorales y Michoacán con 2 mil 474, lo que hace necesario mantener una estructura activa que permita dar continuidad a las labores de gestión y comunicación social. Ante ello, la presidencia, la secretaría y las y los integrantes del comité coincidieron en sostener una agenda permanente de actividades para evitar la desmovilización y asegurar que la información llegue a colonias y tenencias.

Asimismo, se difundieron contenidos del boletín informativo del senador Raúl Morón y de la Presidencia de la República, los cuales se reproducen de manera cotidiana para acercar a la población información sobre programas y decisiones federales. Entre los temas abordados destacó el anuncio realizado en la conferencia matutina sobre el nuevo proceso de credencialización para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, que permitirá a cualquier persona recibir atención médica sin importar su afiliación previa al ISSSTE u otras instituciones estatales.

Finalmente, los comités acordaron dar continuidad a la distribución del boletín, reforzar los canales de comunicación con los distintos sectores sociales y realizar reuniones periódicas para evaluar avances y necesidades de la comunidad. Esta estrategia tiene como finalidad consolidar redes de apoyo y asegurar que la información gubernamental llegue de forma directa a las y los habitantes del Distrito 10 Federal.