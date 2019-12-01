Lleva la FGE de Michoacán el Foro de Ciberseguridad a Coeneo, con la finalidad de que los jóvenes reflexionen sobre el uso responsable de la tecnología

Coeneo, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Con el propósito de fortalecer la conciencia digital entre las juventudes, se llevó a cabo el Foro de Ciberseguridad “Desconek-tate y Rekonek-tate” en la Escuela Secundaria Técnica No. 61, en el municipio de Coeneo, donde cerca de mil 200 asistentes, entre estudiantes, madres y padres de familia, participaron en una jornada orientada a la reflexión sobre el uso responsable de la tecnología.

Durante esta edición, el eje central fue la identidad digital, invitando a las y los jóvenes a cuestionarse cómo construyen su presencia en internet y qué valores reflejan en el entorno virtual. A través de actividades dinámicas, trivias y ejercicios interactivos, se promovió una participación activa que permitió visibilizar la importancia de adoptar prácticas seguras en el uso cotidiano de plataformas digitales.

El foro también incorporó enfoques innovadores para conectar con el público juvenil. Los artistas urbanos Beto Bettin Botones y Bomboneto Botones ofrecieron sesiones que combinaron risoterapia, ciencia y magia, generando un ambiente de confianza y cercanía. Estas intervenciones resaltaron la relevancia de hacer pausas del mundo digital para fortalecer vínculos personales, emociones y valores fundamentales.

Como parte del programa, Ximena Villanueva Díaz compartió experiencias basadas en casos reales sobre los riesgos en el ciberespacio, mientras que la doctora Patricia Navarrete Soriano encabezó la dinámica “¿Conoces tu vida digital?”, orientada a identificar hábitos vulnerables y fomentar una cultura de ciberseguridad e higiene digital entre las y los participantes.

Este tipo de iniciativas buscan dotar a la comunidad de herramientas prácticas para la prevención y protección en entornos digitales, incentivando el uso consciente de redes sociales, videojuegos y aplicaciones. Asimismo, promueven espacios de diálogo que permiten a las juventudes reflexionar sobre su identidad y su papel en la era digital.