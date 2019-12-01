Llegará Oficina Móvil a 34 municipios del país

Llegará Oficina Móvil a 34 municipios del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 10:24:34
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Ciudad de México, a 20 de julio 2026.- La Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que comanda Antonio Martínez Dagnino, no descansa e intensifica sus labores para acercar sus servicios a más comunidades, por lo que esta semana recorrerá 20 estados de la República, donde tiene previsto atender a 6 mil 500 personas con la realización de 13 mil trámites.

Del 20 al 24 de julio, los habitantes de 34 municipios podrán realizar, sin previa cita, trámites, como la inscripción al RFC, generación y renovación de e.firma, emisión de Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación fiscal, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 horas los viernes.

Con estas acciones, el SAT lleva a más poblaciones trámites esenciales que no solo permiten la regularización de contribuyentes, sino que benefician el desarrollo de las actividades económicas locales en todo el territorio nacional.

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