Llega el cine a Queréndaro con “Son de Cine”, una nueva experiencia familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:43:34

Queréndaro, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- La Ex Hacienda de Queréndaro será sede de “Son de Cine”, un espacio de cine al aire libre que ofrecerá funciones todos los sábados a las 6:00 p.m. El acceso tendrá un costo de $50 pesos para adultos y $30 pesos para niñas y niños, además de contar con venta de palomitas, refrescos y diversos aperitivos para complementar la experiencia.

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y generar espacios sanos para niñas, niños y jóvenes durante la temporada de verano, este proyecto surge como una propuesta comunitaria que busca promover valores, recreación y unión entre las familias del municipio.

“Son de Cine” nace como una iniciativa independiente impulsada desde la Ex Hacienda, aprovechando este recinto emblemático cuya historia se remonta a la época de la Revolución Mexicana, para acercar actividades culturales accesibles a la población.

Las y los interesados podrán disfrutar de películas de ambiente familiar en un entorno pensado para todas las edades. Debido a que el cupo es limitado, se recomienda realizar reservación directamente en la Ex Hacienda o al número 427 227 2565.

El proyecto dará inicio este sábado 11, marcando el comienzo de una nueva alternativa de entretenimiento en Queréndaro que apuesta por la cultura y la convivencia social.