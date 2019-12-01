Llaman a celebrar el Día del Abogado con capacitación constante y ética profesional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:32:19

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- Prácticas alejadas a la ética profesional, tales como el cobro de mensualidades o igualas por expedientes que permanecen archivados y sin movimiento durante meses, son las principales quejas que hace la ciudadanía respecto a los servicios legales, reconoció Rogelio Estrada García, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAM).

"Nosotros les hacemos saber esa situación en las asesorías gratuitas y les hacemos ver cómo está viviendo realmente su proceso".

Respecto a los mitos o malas costumbres arraigadas en el gremio en otras regiones del país —como el famoso cobro de dinero informal "para las copias" el también delegado de la CONCAM en Querétaro defendió la integridad del sistema local.

"Afortunadamente, la justicia en Querétaro todavía no se cobra como en otros estados, donde llegas al juzgado y tienes que dar dinero. Aquí el 'para las copias' no funciona ni aplica".

Por ello, de cara a la celebración por el Día del Abogado, llamó a seguirse capacitando y sobre todo a actualizarse en los nuevos lineamientos legales.

"Siempre nos hemos intentado actualizar en temas; la capacitación constante es nuestra bandera y lo que nos va a dirigir".

Recordó que en gestiones anteriores la confederación incluso ha impulsado eventos de gran relevancia como un congreso nacional enfocado en el sistema penitenciario.

Enfatizó que la CONCAM ofrece soporte institucional a los abogados colegiados y también brinda certeza a la ciudadanía de que están contratando a profesionales debidamente actualizados y especializados. Como parte de este compromiso social, la confederación también ofrece asesorías jurídicas gratuitas.