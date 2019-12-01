Llama Xóchitl Ruíz a fortalecer la participación política de las mujeres y erradicar violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 22:21:54

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- La participación política de las mujeres debe ejercerse en condiciones de igualdad, respeto y libre de cualquier tipo de violencia, afirmó la diputada Xóchitl Ruíz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al asistir al evento de “Participación política de las mujeres sin violencia”, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Destacó la importancia de este evento organizado por el Partido Verde en Michoacán, el cual es un espacio de diálogo y reflexión enfocado en visibilizar los retos que aún enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos en la vida pública.

La legisladora destacó que la participación política de las mujeres es fundamental para fortalecer la democracia y construir sociedades más justas e incluyentes.

Señaló que abrir espacios de formación y reflexión permite seguir impulsando liderazgos femeninos que contribuyan a transformar la vida pública.

“Hacer política siendo mujer implica abrir camino, romper inercias y demostrar todos los días que nuestra voz, nuestras ideas y nuestra capacidad son fundamentales para transformar nuestro entorno y fortalecer la democracia”, expresó.

La diputada también subrayó que este tipo de encuentros, enfocados en la capacitación y formación de cuadros dentro del partido, permiten fortalecer la participación de las mujeres en la vida política y consolidar una agenda que garantice condiciones de respeto, igualdad y libre de violencia.

Agradeció la invitación de Mirna Janet Garza Barriga y del diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, al reconocer su impulso a iniciativas que promueven la participación política de las mujeres del Partido Verde en Michoacán.

Finalmente, la legisladora expresó su reconocimiento a todas las mujeres que, con valentía, convicción y perseverancia, continúan abriendo camino en distintos espacios de la vida pública, y reiteró que el 8 de marzo debe asumirse no solo como una fecha conmemorativa, sino como un compromiso permanente para ampliar derechos, generar oportunidades y avanzar hacia una igualdad sustantiva real para todas.