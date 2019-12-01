Llama Protección Civil Estatal a extremar precauciones ante pronóstico de lluvias fuertes en Michoacán

Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias fuertes en distintas regiones del estado, la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para reducir riesgos y actuar de manera oportuna antes, durante y después de una tormenta.

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, señaló que muchas emergencias pueden evitarse con acciones sencillas realizadas a tiempo. "La mejor forma de protegerse es anticiparse. Cinco minutos de prevención antes de que inicie la lluvia pueden hacer la diferencia entre un susto y una emergencia", destacó.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

•⁠ ⁠Si el agua comienza a subir en la calle, mueve tu vehículo a un lugar alto antes de que quede rodeado por encharcamientos. La mayoría de los rescates ocurren porque las personas intentan sacar su automóvil cuando ya es demasiado tarde.

•⁠ ⁠No esperes a que entre agua a tu vivienda. Si notas que el nivel en la calle aumenta rápidamente, coloca costales, tablas o barreras improvisadas en puertas y accesos para disminuir el ingreso del agua.

•⁠ ⁠Ten a la mano una mochila con documentos importantes, medicamentos, cargadores para celular, una linterna y un cambio de ropa. Si es necesario salir de casa, ahorrarás tiempo y evitarás olvidar objetos indispensables.

•⁠ ⁠Mantén tu teléfono celular cargado. Durante una tormenta los cortes de energía eléctrica son frecuentes y la comunicación puede ser fundamental en caso de emergencia.

•⁠ ⁠Si observas que una coladera comienza a expulsar agua o burbujas de forma constante, aléjate del lugar, ya que puede indicar saturación del sistema de drenaje.

•⁠ ⁠Evita estacionarte debajo de árboles grandes, espectaculares, bardas antiguas o postes, aun cuando la lluvia parezca ligera. El reblandecimiento del suelo y las rachas de viento pueden provocar su caída.

•⁠ ⁠Si conduces y la lluvia reduce considerablemente la visibilidad, enciende las luces, disminuye la velocidad y, si es necesario, detente en un sitio seguro hasta que mejoren las condiciones. Es preferible esperar algunos minutos que poner en riesgo tu vida.

•⁠ ⁠Si el agua cubre las llantas de tu vehículo o la corriente es visible, no intentes avanzar. Aunque parezca poca profundidad, el automóvil puede perder tracción y ser arrastrado.

•⁠ ⁠Después de una lluvia intensa, revisa techos, bardas y árboles cercanos a tu vivienda. Algunas afectaciones no son visibles durante la tormenta y pueden representar un riesgo horas después.

•⁠ ⁠Si vives cerca de un río, arroyo, ladera o canal, mantente atento a los avisos oficiales. No esperes a que el agua llegue a tu domicilio para evacuar si las autoridades lo indican.

PC estatal recuerda que las lluvias pueden presentarse acompañadas de tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo, por lo que es importante mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.

Finalmente, la dependencia exhortó a la población a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911 y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, ya que la prevención es la herramienta más efectiva para proteger la vida y el patrimonio de las familias michoacanas.