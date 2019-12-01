Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura, Guillermo Vega Guerrero, llamó a construir acuerdos sin confrontaciones para aprobar la legislación secundaria de la reforma judicial y defendió la vigencia del modelo Cosmos como base de la justicia cívica y la atención vecinal, al tiempo que pidió evitar que la seguridad y la justicia se utilicen con fines partidistas.

Señaló que existe coincidencia con Morena en la urgencia de sacar adelante todo el marco secundario en materia judicial, pese a que la elección de jueces y magistrados se recorrió a 2028.

Explicó que el aplazamiento da un margen de maniobra, pero subrayó que el trabajo no puede detenerse porque el proceso preparatorio para aspirantes a jueces y magistrados deberá arrancar en abril de 2027.

Adelantó que la próxima semana iniciará una primera mesa de trabajo con el Poder Judicial, con el respaldo del magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola, y con la participación del diputado Homero Barrera, integrante de las comisiones correspondientes, con la meta de contar con borradores entre noviembre y diciembre y aprobar las leyes en enero.

Sobre el planteamiento del coordinador de Morena, Santiago Nieto Castillo, respecto a la abrogación o prórroga de la Ley del Sistema Cosmos, Vega Guerrero sostuvo que no ha revisado aún una propuesta formal en ese sentido, pero aclaró que el esquema de coordinación interinstitucional vigente en el estado es Sinergia, encabezado por el fiscal general del estado, Víctor de Jesús, junto con la Fiscalía General de la República, la Sedena, la Guardia Nacional y la policía estatal.

Aun así, defendió los alcances de Cosmos como un modelo enfocado en la proximidad, los primeros respondientes en colonias, barrios y comunidades, la profesionalización de los jueces cívicos y la atención a faltas administrativas y reglamentos municipales, como el consumo de alcohol en la vía pública, basura o grafiti.

Reconoció que el sistema es perfectible, que puede mejorarse o incluso cambiar de denominación, pero rechazó que sea un esquema obsoleto y recordó que ha recibido reconocimientos internacionales como el del World Justice Project, además de haber despertado interés en otras entidades.

Advirtió que las propuestas en esta materia deben discutirse con responsabilidad técnica y sin tintes partidistas.

“La justicia no debe tener colores. Querétaro mantiene indicadores destacados en seguridad, como una de las menores tasas de homicidios de acuerdo con datos del INEGI correspondientes a 2025, y que intentar monopolizar o partidizar la justicia aleja a la ciudadanía.