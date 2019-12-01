Llama Gobernador de Querétaro al Congreso de la Unión a unirse por la niñez

Fecha: 11 de Febrero de 2026
Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- Proteger a las familias, a las niñas, niños y adolescentes no tiene colores partidistas, aseguró el gobernador, Mauricio Kuri González, al realizar un llamado respetuoso y firme al Congreso de la Unión para analizar y aprobar la iniciativa que impulsó en febrero de 2025, para regular el uso de redes sociales en menores de edad, prohibir el uso de celulares en escuelas y proteger a este sector de la población.

Mediante un mensaje, el mandatario estatal invitó a retomar esta iniciativa, presentada por quienes representan a Querétaro en el Senado de la República, Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes, para que esta visión se replique en todo México.

“Porque cuidar a nuestras niñas y niños no debería dividirnos. Debería unirnos. Ellos confían en nosotros. No les fallemos”, afirmó.

Mauricio Kuri recordó que la iniciativa hizo eco de una inquietud que le habían expresado padres de familia: de saber que nuestras hijas e hijos están creciendo en un mundo donde, dijo, los riesgos ya no están solo en la calle, pues también están en la pantalla de un celular.

Afirmó que en febrero de 2025 Querétaro fue pionero mundial en un tema que abrió un debate en todo el país y hoy se discute en todo el mundo. Ponderó que la aprobación a nivel local de la iniciativa ya arroja buenos resultados: nuestras niñas y niños conviven más, socializan más y estudian mejor, reiteró.

“Las familias queretanas lo saben: no se trata de pelear con la tecnología. Se trata de poner reglas claras para que una pantalla no reemplace al amigo. Que la infancia sea humana y no virtual”, añadió.

Recordó que países pertenecientes a la Unión Europea, como Francia, Alemania, Italia y Dinamarca, han avanzado en regulaciones similares después de nosotros. A su vez, agregó que países como Grecia y España también ya tienen este debate sobre la mesa.

 

 

