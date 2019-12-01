Llama Felipe Macías a proteger desarrollo económico de Querétaro y el país 

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Ante la complejidad del contexto económico y social que enfrenta Querétaro y el país, derivado de las medidas adoptadas en Estados Unidos, resulta indispensable la coordinación de los tres órdenes de gobierno con los distintos sectores de la sociedad civil, a fin de proteger el desarrollo económico, fortalecer el empleo y mantener a Querétaro como un referente nacional, reconoció Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Ante el fundador del “The Grand North America” Federico Quinzaños Rojas y representantes de la sociedad civil organizada y del sector productivo el alcalde capitalino destacó que su administración trabaja para fortalecer la economía local y mantener a la ciudad como referente a nivel nacional e internacional.

“En este ejercicio, que tiene como objetivo que justamente el gobierno municipal sea facilitador de información y de estrategias que a ustedes les sean de valor para la toma de decisiones, para las estrategias mismas de sus empresas, y que juntos construyamos una visión de rumbo para la ciudad de Querétaro, y que también vamos enmarcado en un contexto nacional e internacional que de manera muy puntual está influyendo en nuestro país y en nuestra ciudad. Ustedes saben que estamos viendo un contexto económico, social, cambiante, dinámico, en gran medida afectado por las decisiones que se están tomando en Estados Unidos, y que con nuestro mayor socio comercial se tiene que tener una relación muy estrecha, y que por más compleja que pueda ser, se tiene que llevar con toda minuciosidad y con muchísima inteligencia”, dijo.

Por ello, puntualizó que, el municipio debe actuar como facilitador al brindar las herramientas necesarias para la toma de decisiones, de modo que los distintos sectores de la sociedad impulsen la inversión y la generación de empleos.

Destacó que, gracias a las estrategias impulsadas en coordinación con el gobernador Mauricio Kuri González, el municipio de Querétaro se consolidó como referente nacional en inversión, desarrollo industrial y empresarial, lo que ha posicionado al estado en el sexto lugar a nivel nacional en generación de empleos.

En su oportunidad, Federico Quinzaños Rojas, anunció la instalación de sus oficinas centrales en el Municipio de Querétaro, con el objetivo de formar liderazgos y fortalecer instituciones que vinculen a empresas y clústeres de México, Estados Unidos y Canadá.

Finalmente Gabriela Soní, reconocida por Bloomberg Línea como una de las 500 personas más influyentes de América Latina en 2021 y 2022, con 15 años de experiencia en el sector financiero y directora de estrategia de inversión de UBS México y responsable de la gestión de los fondos de renta variable de Scotiabank en el país, compartió su visión sobre el panorama económico nacional e internacional y la relación estratégica entre México y Estados Unidos.