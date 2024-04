Llama Felifer a candidatos capitalinos a comprometerse con la trasparencia

Querétaro, Querétaro, 29 de abril de 2024.- El candidato a la presidencia municipal de Querétaro, por el PAN, PRI y PRD, Felifer Macías Olvera, aseguró que existe miedo por parte del candidato de Morena a la presidencia municipal de presentar su declaración cinco de cinco, debido a todas las propiedades que se le puedan encontrar.

Lo anterior, lo dio a conocer luego de que el candidato de la 4T, anunciara que este lunes presentaría su declaración patrimonial, fiscal, de conflicto de interés, de antecedentes no penales y el antidoping y no lo hiciera.

“En Querétaro no hay lugar para la opacidad ni para las tranzas y todos los candidatos a la presidencia municipal tienen que comprometerse a la trasparencia, por que el que nada debe nada teme. Y de qué partido creen que el candidato oculta sus bienes, el de Morena a que le tiene miedo, porque el miedo de que no quieren que se conozcan sus bienes, que esconden o de que no quieren que los queretanos se entren, queda muy claro de qué lado está la corrupción y la opacidad y de este lado la trasparencia y la honestidad”,

Lo anterior dijo al acudir a la reunión con integrantes del Partido de la Revolución Democrática que organizó, la subsecretaria nacional de juventudes del PRD, Vanesa Garfias Rojas, y donde se contó con el diputado federal Luis Espinoza Cházaro.