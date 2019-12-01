Llama diputada Tere Herrera a reforzar vacunación ante repunte de sarampión en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.- La salud pública es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que aspire a garantizar la dignidad, la seguridad y el bienestar de sus niñas, niños, jóvenes y adultos, afirmó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, al invitar a las autoridades de salud en el estado a reforzar las acciones de prevención, como la vacunación.

Desde tribuna, Tere herrera indicó que con el resurgimiento del sarampión se pone en riesgo la salud colectiva, presiona a los sistemas estatales de atención médica y se expone a los sectores más vulnerables.

“Hoy, México enfrenta un reto epidemiológico que pone a prueba la capacidad de respuesta de nuestros sistemas de salud y de nuestras instituciones. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede prevenirse mediante vacunación segura y eficaz”.

Herrera Maldonado explicó que una persona con sarampión puede contagiar de 12 a 18 personas susceptibles, además de que la transmisión puede ocurrir hasta 4 días antes y hasta 4 días después de que aparece el exantema o las ronchitas; lo que incrementa el riesgo de propagación si no se cuenta con coberturas adecuadas de inmunización.

“Debemos hablar con claridad, cuando una enfermedad prevenible reaparece, lo que está en crisis no es la ciencia, sino la política pública de prevención. Para cortar la transmisión, se requieren coberturas altas, sostenidas, con 95 por ciento de población vacunada”.

La diputada recordó que desde 2012 México mantenía una cobertura de vacunación cercana al 95 por ciento; a partir de ese año se registró un descenso alarmante, lo que facilitó el resurgimiento de enfermedades que anteriormente se encontraban bajo control.

Finalmente, reiteró su llamado a fortalecer las campañas de vacunación, garantizar el acceso oportuno a las dosis y redoblar los esfuerzos de información a la población, a fin de contener la propagación del sarampión y proteger la salud de las y los michoacanos.