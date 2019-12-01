Llama diputada Grecia Aguilar Mercado a fortalecer la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 20:48:52

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, hizo un llamado a continuar impulsando acciones firmes que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, donde las mujeres vivan con igualdad, respeto y libres de violencia.

Durante la conmemoración del 8 de marzo, la legisladora destacó que esta fecha no solo es para reconocer los logros alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia, sino también para reflexionar sobre los retos que aún persisten y reafirmar el compromiso colectivo de seguir trabajando por la defensa de sus derechos, la eliminación de la violencia de género y la construcción de mayores oportunidades para todas.

En este día dijo que también se debe reconocer los desafíos que aún persisten, como la violencia de género, la desigualdad y las brechas de oportunidades.

“Hoy conmemoramos el 8 de marzo, un día para reconocer la lucha, la valentía y el esfuerzo de millones de mujeres que, con su trabajo y determinación, han abierto camino hacia una sociedad más justa”.

Grecia Aguilar Mercado subrayó que resulta motivo de orgullo ver a mujeres que todos los días transforman sus comunidades desde distintos ámbitos, aportando su talento, liderazgo y compromiso para construir un mejor futuro.

Asimismo, hizo un llamado a continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las mujeres, impulsando acciones y políticas que garanticen sus derechos y oportunidades.

“Me llena de orgullo ver a tantas mujeres que todos los días transforman nuestra comunidad con su talento, su voz y su fuerza. Sigamos avanzando juntas, con respeto, igualdad y dignidad”, concluyó.