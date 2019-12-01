Llama Bedolla al Ayuntamiento a no otorgar permiso de plantón al FNLS; son muy violentos, dijo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 11:37:15

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado al Ayuntamiento de Morelia para no volver a otorgar permiso al Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS) de instalar su plantón en la Plaza Melchor Ocampo, en el primer cuadro de la capital michoacana.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que han hecho la solicitud de no permitir nuevamente la instalación de "su tianguis" en la plaza, pues consideró que es un movimiento muy violento, y la ciudad no puede estar bajo el chantaje de dichas personas.

"El ayuntamiento tiene que actuar y nosotros respaldaremos ese actuar en todo momento".

Ramírez Bedolla enfatizó, no se trata de una lucha social de parte del FNLS, sino de un tianguis; aclaró que el estado no sostiene comunicación con dicho grupo social.