Llama Bedolla a mantener coordinación en seguridad; sigue a la baja homicidio doloso

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Con un llamado a no bajar la guardia contra la delincuencia y la violencia en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pidió a las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia, mantener la coordinación necesaria para garantizar la paz social a la ciudadanía.

Luego de que en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se mencionara que Michoacán ocupó el noveno lugar nacional en homicidio doloso en el mes de julio, con un indicador que descendió en número de víctimas comparado con otros meses del año, el mandatario estatal afirmó que debe reforzarse la seguridad para continuar esa tendencia a la baja.

Mencionó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó 820 casos de homicidio doloso en Michoacán, lo que significó el 5.6 por ciento nacional por debajo de Guanajuato (11.9%), Chihuahua (7.2%), Sinaloa (7.2%), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%) y Guerrero (5.9%), que registraron la mayor cantidad de víctimas.

Por lo que reiteró la disposición del Gobierno de Michoacán para coordinar acciones de seguridad con la federación, la Sedena, Semar, Guardia Nacional, rondas comunitarias de autogobiernos y policías municipales, con el principal propósito de combatir actividades ilícitas y preservar la tranquilidad de las y los michoacanos.