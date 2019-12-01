Llama Agustín Dorantes a los senadores de Morena a dejar de intentar resolver los problemas de México con ocurrencias y a punta de modificaciones legales

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2025.- En la última sesión de pleno que se prolongó hasta avanzada esta noche, el senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, llamó a los senadores del régimen de Morena a dejar de intentar resolver los problemas de México con ocurrencias y a punta de modificaciones legales, pero sin apoyo presupuestal ni políticas públicas, como fue ahora con la prohibición de los Vapeadores.

“Hoy en México tenemos un sistema de salud enfermo ¿y qué nos proponen? quitarle más lana. Están legislando desde la oficina, no se dan cuenta de la realidad, quieren prohibir vapeadores y lo único que van a hacer es darle la oportunidad de negocio ilegal al crimen organizado”.

Propuso que más allá de prohibir los vapeadores, el régimen demuestre el interés por la salud de las y los mexicanos con un presupuesto suficiente, que saque de la precariedad los servicios de salud que hoy obligan a las familias a sacrificar sus ingresos para comprar las medicinas y acceder a los tratamientos que requieren en instituciones privadas.

“Démosle el valor que representa la salud. El cariño se ve en el presupuesto. Hoy quieren que menos presupuesto atienda a más personas. Debe de ser al revés, se necesita más recurso. Recuperemos un fondo para enfermedades catastróficas. En lugar de prohibir el vape y financiar así al crimen organizado, que el IEPS por su consumo, se etiquete para atender enfermedades catastróficas; que los impuestos especiales que aprobaron hace unas semanas, sean etiquetados para combatir la precariedad en el servicio”.

Recordó la reducción del presupuesto de salud del 10 por ciento desde el 2024 y el subejercicio del 4 por ciento en este 2025, y que para el 2026 hay un nuevo recorte del 4.7 por ciento, lo que insistió, ha provocado que instituciones como el IMSS y el ISSSTE se encuentren en su peor momento, sin medicinas y sin tratamientos oportunos para sus derechohabientes.

Por ello Dorantes Lámbarri recordó que también está impulsando la iniciativa ciudadana para la “Ley Reembolso”, para que el IMSS y el ISSSTE paguen las medicinas y los tratamientos que no hayan brindado de manera oportuna a sus derechohabientes.