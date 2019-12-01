Llama Adriana Campos Huirache a seguir construyendo un Michoacán con igualdad y oportunidades para las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 18:24:44

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Al señalar que la igualdad entre mujeres y hombres debe pasar del discurso a los hechos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, hizo un llamado a las instituciones y a la sociedad a cerrar filas para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y oportunidades para las mujeres en Michoacán.

En el marco de la Sesión Solemne celebrada en el Congreso del Estado para la entrega de la Condecoración “La Mujer Michoacana”, la diputada fijó postura a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, donde reconoció la lucha histórica de las mujeres y subrayó que aún existen retos pendientes para alcanzar una verdadera igualdad.

Durante su intervención, destacó que esta condecoración representa el máximo reconocimiento que otorga el Poder Legislativo a mujeres cuya trayectoria y ejemplo han contribuido a transformar la sociedad.

“Hoy no solo reconocemos trayectorias, reconocemos historias de lucha, de perseverancia y de mujeres que decidieron abrir camino para las generaciones que hoy continúan avanzando”, expresó.

La coordinadora parlamentaria recordó que durante muchos años el trabajo de las mujeres no fue visibilizado ni reconocido, pese a que fueron ellas quienes desde distintos espacios sostuvieron y transformaron sus comunidades.

“Generaciones enteras avanzaron en silencio, sin reflectores y sin reconocimiento, pero ese silencio nunca detuvo su fuerza. Hoy vivimos un tiempo distinto, uno en el que las mujeres no solo participan, las mujeres deciden, lideran y transforman”, señaló.

Asimismo, reconoció el legado de mujeres que marcaron la historia de México como Gertrudis Bocanegra, Amalia Solórzano, Elvia Carrillo Puerto, Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, quienes desafiaron su tiempo y abrieron camino para las nuevas generaciones.

De igual forma, la legisladora destacó el trabajo de miles de mujeres que todos los días sostienen a sus familias, educan, trabajan y construyen comunidad, muchas veces sin reconocimiento público.

En esta sesión solemne, el Congreso del Estado reconoció a Adriana Contreras Figueroa, por su destacada trayectoria en la dirección del deporte profesional, y a Juana Bravo Lázaro, cocinera tradicional que preserva la riqueza de la gastronomía michoacana.

Adriana Campos Huirache enfatizó que si bien se han logrado avances importantes, el camino hacia la igualdad plena aún continúa.

“Debemos seguir trabajando para que exista igualdad salarial, para que las oportunidades sean verdaderamente iguales y para que ninguna mujer tenga miedo de caminar por nuestras calles. Construir un Michoacán más justo para las mujeres no es una opción, es una obligación”, concluyó.