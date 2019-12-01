Listo operativo para Semana Santa en Querétaro: Javier Amaya 

Listo operativo para Semana Santa en Querétaro: Javier Amaya 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 21:13:53
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Querétaro, Querétaro, a 30 de marzo de 2026.- El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Querétaro, Javier Amaya Torres, dio a conocer que se trabaja con las 18 unidades municipales de Protección Civil, así como con otras corporaciones en materia de emergencias con la finalidad de salvaguardar a locales y turistas durante este periodo de Semana Santa.

Detalló que como parte de las acciones que se tomaron, se desplegaron 45 elementos y 20 unidades equipadas para atender y hacer labores de vigilancia en carreteras, cuerpos de agua, balnearios y sitios turísticos concurridos.

“Se mantiene un operativo en los 18 municipios, con vigilancia en carreteras, cuerpos de agua, balnearios, sitios turísticos y eventos religiosos, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales”, dijo.

Recalcó que ante cualquier situación de riesgo se debe llamar al número único de emergencias 9-1-1, e invitó a la población en general a evitar nadar en cuerpos de agua como bordos y presas, así como a evitar conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas.

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