Listas las Ferias del Bienestar, acercan programas y servicios a todo Michoacán: Raúl Zepeda

Listas las Ferias del Bienestar, acercan programas y servicios a todo Michoacán: Raúl Zepeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:58:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó la programación oficial de las Ferias del Bienestar que se llevarán a cabo en distintas regiones del estado durante diciembre, como parte de la estrategia federal y estatal para acercar programas, servicios y apoyos directos a la población.

Zepeda Villaseñor explicó que estas ferias son espacios integrales donde dependencias federales y estatales ofrecen trámites, asesorías, servicios de salud, programas sociales, actividades recreativas y módulos de atención ciudadana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer la presencia institucional en el territorio.

Detalló las fechas, regiones y sedes donde se desarrollarán las actividades:

    •    4 de diciembre. Región Lázaro Cárdenas (Municipio de Aquila)
Lugar: Techumbre de Usos Múltiples en Maquilí
    •    5 de diciembre. Región Zitácuaro (Municipio de Zitácuaro)
Lugar: Auditorio del Complejo Deportivo Salesiano
    •    9 de diciembre. Región Uruapan (Municipio de Uruapan)
Lugar: Pendiente
    •    10 de diciembre. Región Lázaro Cárdenas (Municipio de Coahuayana)
Lugar: Presidencia Municipal
    •    10 de diciembre. Región Puruándiro (Municipio de Puruándiro)
Lugar: Plaza Lázaro Cárdenas
    •    11 de diciembre. Región Zamora (Municipio de Zamora)
Lugar: Amado Nervo Oriente, Zamora Centro
    •    16 de diciembre. Región Jiquilpan (Municipio de Jiquilpan)
Lugar: Estadio 18 de Marzo, cancha techada
    •    17 de diciembre. Región Hidalgo (Municipio de Hidalgo)
Lugar: Plaza Principal
    •    19 de diciembre. Región Pátzcuaro (Municipio de Pátzcuaro)
Lugar: Pendiente

El secretario de Gobierno reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Michoacán y de México para acercar servicios de forma directa, evitar intermediarios y garantizar la atención a todas y todos, especialmente en las zonas con mayores necesidades.

Zepeda Villaseñor invitó a la población a acudir a las actividades programadas en cada municipio y destacó que se mantendrá la coordinación institucional para asegurar el buen desarrollo de las ferias en cada sede.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Arriba García Harfuch a Uruapan, Michoacán
Aseguran más de 74 mil litros de huachicol durante operativos en Coahuila y Jalisco
Confirma la FGE, no hubo muertos tras accidente de Panindícuaro, Michoacán; hay dos heridos graves 
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Godoy, Bojórquez y Zarza componen terna femenina para encabezar la FGR; Ernestina la favorita
Lo matan frente a su hijo en Puebla; se habría tratado de un ajuste de cuentas
Agricultores retoman casetas en 7 estados; protestan contra Ley de Aguas
Comentarios