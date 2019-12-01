Lilly Téllez denuncia presunta presión de Morena a legislador del PT durante sesión del Senado

Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, denunció a través de un video difundido en sus redes sociales que el senador de Morena, Adán Augusto López, habría ejercido presión sobre el legislador Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT).

En el material audiovisual se observa a Adán Augusto López conversando con Alberto Anaya. De acuerdo con la legisladora panista, el objetivo sería influir para que el PT vote a favor del llamado “Plan B”, señalando además que dicha instrucción provendría del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención de alinear a los integrantes de la coalición.

En su publicación, Téllez calificó al senador morenista como “narco senador” y sostuvo que es urgente “sacar a la mafiocracia”, a la que describió como “cínicos destructores de la democracia”.

La denuncia ocurre en medio de la sesión del pleno del Senado, mientras que en Comisiones se discute la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En este proceso, el Partido del Trabajo no ha manifestado un respaldo total, lo que ha generado tensiones dentro de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM.