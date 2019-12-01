Liderazgos de Morena, encabezados por Olivio López Mújica, cierran filas en apoyo político a Raúl Morón

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- La convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, programada para el 7 de marzo de 2026, detonó una serie de definiciones internas en las que diversos liderazgos territoriales han decidido fijar postura. El bloque encabezado por Olivio López Mújica manifestó su respaldo total al senador Raúl Morón, posicionamiento que se ha convertido en un eje central dentro de la articulación política previa a la sesión.

La convocatoria, firmada por el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, establece un orden del día centrado en la acreditación de consejeras y consejeros, la verificación de quórum y la discusión de dos acuerdos estratégicos: la estrategia de los Consejos Municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación y los criterios generales del proceso interno 2026-2027 para la selección de coordinaciones estatales, distritales y municipales.

En este marco, el grupo liderado por López Mújica ha reiterado que su respaldo a Morón responde a la necesidad de fortalecer la conducción política del movimiento y asegurar que los acuerdos del Consejo Nacional se implementen con cohesión y claridad organizativa. Para estos liderazgos, la participación del senador representa un punto de equilibrio que permite articular esfuerzos entre estructuras municipales, estatales y nacionales.

La discusión sobre la estrategia de los Comités Seccionales ha generado un proceso de alineamiento interno que busca garantizar que la organización territorial avance bajo criterios uniformes. En ese contexto, el apoyo a Morón se ha consolidado como una postura política orientada a reforzar la coordinación interna y a sostener la continuidad de los trabajos que el Consejo Nacional definirá.

La presentación de los criterios para el proceso interno 2026-2027 también ha motivado posicionamientos que buscan incidir en la orientación política del partido. El bloque que respalda a Morón sostiene que su interlocución con liderazgos locales permitirá una implementación ordenada de los acuerdos, evitando dispersión y fortaleciendo la unidad interna.

Para los liderazgos encabezados por López Mújica, la prioridad es clara: consolidar la unidad y respaldar a figuras que consideran fundamentales para sostener la cohesión del movimiento en esta nueva etapa.