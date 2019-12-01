Liderazgos caminan junto a Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- Liderazgos de distintos sectores de Michoacán reconocieron la cercanía, el trabajo territorial y la capacidad de Gaby Molina para escuchar a las comunidades, durante un encuentro en el que refrendaron su disposición de trabajar junto a Carlos Torres Piña, coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

La presidenta de PAR:ES, destacó que mantener un diálogo permanente con la población permite conocer de primera mano sus necesidades y construir respuestas desde el territorio. En este sentido, Graciela Andrade García Peláez, una de las fundadoras de Morena y líder en Mujeres Organizadas de Izquierda señaló que la capacidad de escuchar a la gente y comprometerse con el servicio público, son características de Gaby Molina.

Martín Méndez Solorio, secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos en Michoacán (UGOCEM), reconoció la cercanía que la morenista ha mantenido con campesinas, campesinos, productoras, productores y distintos sectores del campo. Destacó que su organización cuenta con presencia en diversas regiones del estado y manifestó su respaldo para continuar acompañando el trabajo territorial por la transformación.

Por su parte, Annette Álvarez Escobedo, integrante de la Red Magisterial por México, destacó la visión con la que camina la exsecretaria de Educación, quien con su liderazgo y resultados logró el reconocimiento del sector. Refrendó la disposición participar en territorio, sumar esfuerzos y fortalecer la unidad necesaria para consolidar el proyecto que requiere Michoacán.

Liderazgos de diversos sectores coincidieron en que Gaby Molina representa una voz cercana a las comunidades y reconocieron su capacidad para construir acuerdos y mantener un trabajo permanente en las distintas regiones de Michoacán. Coincidieron que la organización territorial, la unidad y la participación de los distintos sectores serán fundamentales para fortalecer el proyecto de transformación en el estado.