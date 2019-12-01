Líder del PRD-M acusa al dirigente del PRI de poner en riesgo la seguridad de alcaldesa de Irimbo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:46:25

Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.– Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD-M), responsabiliza de cualquier cosa que le ocurra a Azucena Ruiz Alanís, presidenta municipal de Irimbo, al dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes.

En rueda de prensa, el también diputado acusó al priista de hacer acusaciones delicadas que, dijo, ponen en riesgo a la alcaldesa de extracción perredista, al relacionarla con la desaparición de dos jóvenes en Irimbo, hechos ocurridos en marzo de 2025.

"El hecho de que se le impute a la presidenta con esta situación, por supuesto que pone en riesgo la vida de la presidenta municipal", expresó el representante partidista.

Ocampo insistió en que la actual administración municipal colabora con la investigación de la Fiscalía General del Estado. Agregó que los elementos policiales que presuntamente tienen relación en el caso de desaparición fueron dados de baja por la alcaldesa; agentes que apuntó fueron contratados por el anterior edil priista.

"Por supuesto que nosotros pediríamos que se investigue cuál es el origen de esos elementos, quién los contrató y por qué los contrató", señaló el perredista, quien mostró un documento de quién autorizó el ingreso a la policía de Irimbo de los presuntos agentes involucrados en la desaparición de los dos jóvenes.

El líder estatal del PRD informó que por el momento no tienen prevista alguna acción legal contra Guillermo Valencia Reyes.