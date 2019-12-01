Líder del PAN en Michoacán califica de "vacilada" encuesta que favorece a Morena; asegura crecimiento del partido del 12.5% al 22%

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 15:40:49

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, desestimó una de las más recientes encuestas que posiciona en primeros lugares a actores políticos de Morena, la calificó de "vacilada" y "maquillada".

Quintana Martínez expresó su incredulidad sobre la veracidad de los datos, afirmando que Acción Nacional en ninguna encuesta ni siquiera llega a ese porcentaje.

El líder panista señaló que la publicación de dicha encuesta es una reacción al crecimiento constante de su partido en la entidad.

"Acción Nacional es el único partido político en Michoacán que ha logrado tener un crecimiento. Que veníamos de tener un 12.5 por ciento en las preferencias electorales a estar actualmente alrededor de 22 por ciento," declaró el representante estatal del albiazul.

A pesar del resultado positivo, que dijo tiene el PAN el dirigente afirmó que el trabajo no cesará, fijando una meta para el próximo año.

"Tendremos que seguir trabajando en lo que viene, pero tendremos que seguir trabajando para lograr llegar al 40 por ciento de intención del voto", apuntó.