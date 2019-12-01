Líder de Kuanari valora denuncias tras daños a tranvías en enfrentamientos en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán

Líder de Kuanari valora denuncias tras daños a tranvías en enfrentamientos en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 15:52:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Marco Antonio Saucedo Zavala, líder de la empresa de tranvías turísticos, Kuanari, declaró que están valorando presentar denuncias tras los daños sufridos en dos de sus unidades durante los enfrentamientos entre integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Guardia Civil en el centro histórico de Morelia.

En entrevista, Saucedo Zavala lamentó los hechos, señalando que "es la primera vez que sucede algo así" y que "esto no abona en nada bueno" para el turismo en Michoacán, especialmente durante los eventos que se están llevando a cabo en la ciudad.

"Lamentamos mucho los hechos ya que nosotros somos promotores del turismo en Michoacán y pues esto no abona en nada bueno se  les invita a la gente a que venga a visitar nuestro estado, ahorita hay eventos aquí en Morelia y pues esa es una mala imagen para nuestra ciudad", expresó.

El líder de Kuanari informó que cuantificarán los daños a los tranvías para evaluar los pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de presentar una denuncia formal.

"Yo creo que lo más correcto es proceder legalmente, aunque aquí realmente si procedemos legalmente pues no hay alguien a quien señalar directamente y es muy complicado" agregó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se enfrentan integrantes del FNLS con elementos de seguridad; destrozaron dos tranvías en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Identifican a dos de los cuatro ultimados en la Leandro Valle de Morelia, Michoacán
La violencia deja un vacío en el mundo de la moda y la cultura de Guanajuato tras el homicidio del diseñador de alta costura Edgar Molina
Más información de la categoria
Mano derecha de los Guzmán y Zambada se asienta en Uruapan, Michoacán: ahora exportador aguacatero, pasó 14 años en prisión de EE.UU. por traficar hasta con submarinos
San Miguel del Monte opta por permanecer en el municipio de Morelia: Yankel Benítez
Visitará Claudia Sheinbaum zonas afectadas por las lluvias en Querétaro este lunes
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Comentarios