Líder de Kuanari valora denuncias tras daños a tranvías en enfrentamientos en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Marco Antonio Saucedo Zavala, líder de la empresa de tranvías turísticos, Kuanari, declaró que están valorando presentar denuncias tras los daños sufridos en dos de sus unidades durante los enfrentamientos entre integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Guardia Civil en el centro histórico de Morelia.

En entrevista, Saucedo Zavala lamentó los hechos, señalando que "es la primera vez que sucede algo así" y que "esto no abona en nada bueno" para el turismo en Michoacán, especialmente durante los eventos que se están llevando a cabo en la ciudad.

"Lamentamos mucho los hechos ya que nosotros somos promotores del turismo en Michoacán y pues esto no abona en nada bueno se les invita a la gente a que venga a visitar nuestro estado, ahorita hay eventos aquí en Morelia y pues esa es una mala imagen para nuestra ciudad", expresó.

El líder de Kuanari informó que cuantificarán los daños a los tranvías para evaluar los pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de presentar una denuncia formal.

"Yo creo que lo más correcto es proceder legalmente, aunque aquí realmente si procedemos legalmente pues no hay alguien a quien señalar directamente y es muy complicado" agregó.