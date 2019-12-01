Libre de deforestación el 90% del aguacate de exportación: Secma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:06:00

Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, informó que gracias a los avances en la certificación voluntaria Pro Forest Avocado, el 90 por ciento de la exportación de aguacate hacia los Estados Unidos está actualmente libre de deforestación.

Detalló que, hasta la fecha, 37 empacadoras de los estados de Michoacán y Jalisco han obtenido este esquema de cumplimiento, demostrando el compromiso de la cadena productiva con los estándares internacionales de cuidado ambiental.

La certificación establece la obligatoriedad de que el producto esté libre de deforestación registrada posterior a enero de 2018, prohíbe la adquisición de fruto de predios que hayan sufrido incendios a partir de enero de 2012 y de aquellos que mantengan denuncias ambientales vigentes.

Méndez López resaltó que, además, se han realizado más de 900 mil revisiones de corte de aguacate que se han hecho con el Guardián Forestal, lo que garantiza la conservación de los bosques y las buenas prácticas en la producción.

La certificación voluntaria de Pro Forest Avocado ofrece beneficios ambientales como trazabilidad completa, independencia total respecto a productores y empacadores, evidencia científica y diligencia ambiental real.

Pro Forest Avocado se fortalecerá próximamente con la implementación de la verificación de la huella hídrica de cada corte con el programa Guardián del Agua, lo que garantizará la sostenibilidad del proceso.