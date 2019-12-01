Libramiento de Maravatío impulsará el comercio y la economía en el oriente michoacano: Bedolla

Libramiento de Maravatío impulsará el comercio y la economía en el oriente michoacano: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 15:15:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Maravatío, Michoacán, 30 de junio de 2026.- Con la construcción de más de ocho kilómetros el Libramiento de Maravatío que forma parte de la nueva autopista hasta Zitácuaro, brindará una mejor movilidad e impulsará el desarrollo económico de la región, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Al supervisar los trabajos de modernización que se llevan a cabo en el Ramal Maravatío-Zitácuaro, el mandatario estatal destacó el impacto estratégico de esta infraestructura que unirá de forma más eficiente a los municipios de la zona. "Esta es una obra muy importante para el oriente de Michoacán, porque nos va a comunicar con Zitácuaro y, por supuesto, va a ser una vía de comunicación también más directa con Toluca", refirió Ramírez Bedolla.

Este importante proyecto de más de 72 kilómetros contempla una inversión superior a los 5 mil 300 millones de pesos, agilizará la conectividad de Maravatío, Irimbo, Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro, y que además fortalecerá la economía, el turismo y la generación de empleos. 

Detalló que de acuerdo a lo proyectado, la autopista libre de peaje, será inaugurada el próximo año, la cual tendrá un beneficio directo de aproximadamente 950 mil habitantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece trabajador tras caer de edificio en construcción en San Pedro, Nuevo León
Balean vivienda en la colonia El Vergel de Zamora, Michoacán; hay una mujer herida
Obtienen condenas de hasta 60 años de prisión contra secuestradores que operaban en Salamanca
Fallece conductor involucrado en atropellamiento masivo durante festejos por el triunfo de México en Cabo San Lucas
Más información de la categoria
EEUU desmantela red internacional de huachicol operada por Jalisco: Dinero sucio financia campañas y presencia de políticos en medios en México, acusa Departamento del Tesoro; contratos públicos son para lavarlo
Denuncian trabajadores del ISSSTE agresiones y abandono de autoridades en clínicas de Michoacán
Sacude sismo de magnitud 6.1 a Sinaloa; autoridades mantienen recorridos para descartar daños o incidentes
Suman casi 2 mil muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 10 mil heridos
Comentarios