Libramiento de Maravatío impulsará el comercio y la economía en el oriente michoacano: Bedolla

Maravatío, Michoacán, 30 de junio de 2026.- Con la construcción de más de ocho kilómetros el Libramiento de Maravatío que forma parte de la nueva autopista hasta Zitácuaro, brindará una mejor movilidad e impulsará el desarrollo económico de la región, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al supervisar los trabajos de modernización que se llevan a cabo en el Ramal Maravatío-Zitácuaro, el mandatario estatal destacó el impacto estratégico de esta infraestructura que unirá de forma más eficiente a los municipios de la zona. "Esta es una obra muy importante para el oriente de Michoacán, porque nos va a comunicar con Zitácuaro y, por supuesto, va a ser una vía de comunicación también más directa con Toluca", refirió Ramírez Bedolla.

Este importante proyecto de más de 72 kilómetros contempla una inversión superior a los 5 mil 300 millones de pesos, agilizará la conectividad de Maravatío, Irimbo, Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro, y que además fortalecerá la economía, el turismo y la generación de empleos.

Detalló que de acuerdo a lo proyectado, la autopista libre de peaje, será inaugurada el próximo año, la cual tendrá un beneficio directo de aproximadamente 950 mil habitantes.