Liberan hospital general de Uruapan tras más de un mes de paro  por Sindicatos Unidos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 20:08:10

Uruapan, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Luego de más de un mes de mantener tomadas las oficinas administrativas del Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez”, integrantes de Sindicatos Unidos liberaron las instalaciones tras alcanzar acuerdos con el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán.

Durante el paro, permanecieron cerrados diversos servicios como consulta externa, laboratorio, rayos X, ultrasonido y el área de enseñanza, mientras que continuaron operando de manera emergente las áreas de urgencias, hospitalización, tococirugía (atención de mujeres embarazadas), y las unidades de cuidados intensivos neonatales y de adultos, para garantizar la atención básica indispensable, pero estos fueron reabiertos a través del diálogo tres semanas después.

Como parte de los acuerdos, el Gobierno del Estado se comprometió a destituir de sus cargos a la jefa de Recursos Humanos, Georgina Alicia Ruiz Mendoza, y a la administradora, Andrea Montoya. En su lugar, quedaron designadas María de los Ángeles Alejandre Guerrero como encargada de Recursos Humanos y Esperanza Reyna Madrigal como nueva administradora del hospital.

Por otra parte, el doctor Hugo Estrada García no fue restituido en su cargo como director del nosocomio; en su lugar, continuará al frente de la institución el doctor Homero Sánchez Gil, quien se desempeñaba como subdirector.

Las áreas administrativas y de enseñanza fueron reabiertas al público, y ambas partes se comprometieron a cumplir gradualmente con los acuerdos establecidos.

A pesar de los conflictos internos por disputas de liderazgo dentro de Sindicatos Unidos, finalmente prevaleció la organización y el objetivo común de restablecer la operación normal del hospital y garantizar la atención a la ciudadanía.