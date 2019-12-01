“Ley Cazzu”, un éxito por el hartazgo social por progenitor ausente: Sandra Arreola 

Morelia, Michoacán a 09 de julio de 2026. – La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, destacó que la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, presentada a nivel federal en marzo pasado, ha logrado reunir más de mil 350 firmas en la plataforma Change.org en tan solo 24 horas, lo que evidencia el contundente respaldo ciudadano a una reforma que busca garantizar los derechos de movilidad de niñas, niños y adolescentes en casos de abandono parental.

La legisladora detalló que la petición digital, lanzada en la plataforma Change.org, alcanzó dicho número de adhesiones de manera orgánica, impulsada por los propios ciudadanos que asistieron a los foros informativos y compartieron la causa en sus redes sociales, sin haber recibido una difusión masiva.

“El éxito de esta petición demuestra que la sociedad está cansada de que los progenitores ausentes, que han abandonado sus obligaciones afectivas y económicas, puedan seguir obstaculizando la vida de sus hijos a través de trabas burocráticas innecesarias”, afirmó Arreola Ruiz.

La iniciativa, conocida como “Ley Cazzu”, fue presentada a nivel federal en marzo de 2026 por el diputado Ernesto Núñez Aguilar y plantea reformar el marco legal para que las madres o padres que crían solos a sus hijos no necesiten la autorización del progenitor ausente al momento de tramitar documentos clave como pasaportes o visas. La propuesta busca que el permiso de circulación y desarrollo de los menores sea un proceso sencillo y permanente, evitando que quienes evaden sus obligaciones parentales puedan frenar la movilidad y el desarrollo de las infancias.

Arreola Ruiz subrayó que la “Ley Cazzu” pone en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y busca impedir que un padre o madre ausente o deudor alimentario pueda bloquear pasaportes, permisos de viaje o trámites de movilidad, afectando a quienes menos culpa tienen.

“No es una medida contra los hombres, sino contra el incumplimiento de obligaciones parentales. La ley sería de aplicación general, pero las estadísticas muestran que la mayoría de deudores alimentarios son hombres”, aclaró la legisladora.

La diputada adelantó que la meta es acumular el mayor número de firmas posible durante el actual receso legislativo para, en septiembre, entregar un corte oficial al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, y exigir que el tema sea dictaminado de inmediato.

“Lo que comenzó como un foro de visibilización sobre los derechos de las madres autónomas se ha transformado en un contundente movimiento de presión ciudadana. Las promotoras de la iniciativa han señalado que el diálogo previo con las comisiones no ha sido satisfactorio, por lo que, de no considerar el proyecto como una prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones, las familias afectadas tomarán nuevas medidas para garantizar que la justicia y la libertad lleguen a los hogares de México”, puntualizó Arreola Ruiz.

La diputada recordó que la “Ley Cazzu” fue aprobada en el Congreso de Michoacán el pasado 8 de mayo, convirtiendo a la entidad en una de las primeras en legislar a favor de las familias encabezadas por un progenitor solo ante el abandono de la pareja.