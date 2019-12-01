Leonel Godoy le hace daño a Morena y le hace daño a la política: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- En Michoacán y en el país, es necesario dignificar la política, porque hay personajes que han transitado toda su trayectoria pública en la impunidad como el caso de Leonel Godoy, quien, siendo gobernador, dejó endeudado al estado y lo entregó al crimen organizado, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

“Leonel Godoy ha aprendido a caminar en la vida política con un manto de impunidad que le ha permitido ser un criminal y seguir en cargos públicos. Es un tipo impresentable a donde quiera que va. Dejó el endeudado del estado, entregado al crimen organizado y todavía ahí anda con fuero”, indicó.

Abundó que, por personas como el exgobernador, muchos ciudadanos aborrecen la política y ya es tiempo de que puedan confiar en quienes sí buscan el bien de México, y, especialmente, de Michoacán.

“Godoy le hace daño no solo a Morena, le hace daño a la política. Por políticos como Leonel Godoy la sociedad no cree en la política, ya no confían en los políticos. Ven a los políticos y nos vomitan. Porque la sociedad no entiende la razón por la que durante tanto tiempo alguien como Leonel Godoy ha vivido en la impunidad después de que endeudó al estado, pactó con criminales, lo entregó al crimen y vean cómo estamos hoy viviendo”, declaró.

Memo Valencia confió en que la justicia alcance al actual diputado federal por Morena y se evidencie toda la red de corrupción y delincuencia que ha operado desde la impunidad que le ha brindado la política.

“Leonel Godoy es un delincuente. Toda esa camarilla de impresentables que están en torno a él, son unos delincuentes y tiene, si México fuera un país de instituciones y de justicia, tendrían que estar hoy probando el sabor de la justicia”, finalizó.

Acompañaron la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; así como César Pasalagua, secretario Jurídico, de Transparencia y Atención a Víctimas; y Alejandro Bribiesca Gil, representante del PRI ante el IEM.