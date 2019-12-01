Leonel Godoy destaca lucha democrática de Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 22:56:46

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2026.- El diputado federal Leonel Godoy Rangel lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y destacó su papel en la lucha por la democracia en México, al considerar que los avances electorales de la izquierda no pueden entenderse sin la trayectoria del ingeniero.

A través de un mensaje, Godoy Rangel señaló que el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador estuvo precedido por años de lucha encabezados por Cárdenas, particularmente en la exigencia de elecciones limpias y condiciones democráticas en el país.

Ante su muerte, el legislador consideró que el Gobierno de México debería ordenar que las banderas nacionales ondeen a media asta en todas las plazas públicas, como reconocimiento a la trayectoria y las aportaciones del político michoacano a la vida democrática nacional.

Finalmente, expresó sus condolencias a la familia Cárdenas Batel por la pérdida del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una de las figuras más representativas de la izquierda mexicana.