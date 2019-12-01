Cuauhtémoc Cárdenas será sepultado junto a su esposa Celeste Batel en el Panteón Francés de la CDMX

Cuauhtémoc Cárdenas será sepultado junto a su esposa Celeste Batel en el Panteón Francés de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 23:00:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- El ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, será sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, donde descansan los restos de su esposa, Celeste Batel, quien falleció en 2021.

Batel, de nacionalidad portuguesa, compartió casi seis décadas de vida con el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante ese tiempo, mantuvo una relación cercana con Cárdenas y lo acompañó a lo largo de su trayectoria personal y política.

Aunque se mantuvo alejada de los reflectores y tuvo un perfil discreto ante los medios de comunicación, Celeste Batel fue una figura importante en la vida del político mexicano. Su relación se extendió durante varias décadas, en las que Cárdenas desarrolló una carrera política que lo convirtió en uno de los referentes de la izquierda en México.

Con el sepelio en el Panteón Francés, los restos de Cárdenas quedarán junto a los de su esposa, en el mismo lugar donde ella fue sepultada hace cinco años. La decisión permitirá que ambos permanezcan juntos tras una relación que duró casi seis décadas.

 

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a dos por robo con violencia y portación de arma en León, Guanajuato
Cayó “El Señor de Las Luces”: Marina captura a líder de grupo dedicado al secuestro y el homicidio entre Veracruz y Oaxaca; le aseguran granadas, estupefaciente y bienes por 9 millones
Localizan un cuerpo flotando en un canal de la comunidad de Tres Puentes en Celaya, Guanajuato
Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad
Más información de la categoria
Cuauhtémoc Cárdenas será sepultado junto a su esposa Celeste Batel en el Panteón Francés de la CDMX
Leonel Godoy destaca lucha democrática de Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento
Bedolla despide a Cuauhtémoc Cárdenas y reconoce su huella en la historia de México
Siete mexicanos reciben atención tras accidente ferroviario en España; uno aún no ha sido localizado