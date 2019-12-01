Bedolla despide a Cuauhtémoc Cárdenas y reconoce su huella en la historia de México

Bedolla despide a Cuauhtémoc Cárdenas y reconoce su huella en la historia de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 22:42:56
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Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura histórica de la izquierda mexicana y exmandatario de Michoacán, a quien recordó como un amigo y compañero de movimiento, además de reconocer su compromiso con la democracia.

A través de un mensaje, el titular del Ejecutivo estatal expresó sus condolencias por la muerte del ingeniero y destacó que su trayectoria política y sus convicciones dejaron una huella imborrable en la historia de México. También envió un abrazo a sus familiares y seres queridos ante la pérdida.

“Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, gran amigo y compañero de movimiento. Su trayectoria, convicción y compromiso con la democracia han dejado una huella imborrable en la historia de México”, publicó Bedolla, quien concluyó su mensaje con una expresión de solidaridad y deseos de descanso en paz.

La muerte de Cárdenas representa la despedida de uno de los personajes más relevantes de la vida política michoacana, cuya carrera estuvo estrechamente vinculada con la lucha por la democratización del país y la construcción de una alternativa política de izquierda.

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