Legisladores michoacanos fortalecen ley para erradicar violencia contra mujeres en el deporte

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- En busca de combatir y erradicar la discriminación y violencia por razón de género en la práctica deportiva, las y los integrantes de la 76 Legislatura, adicionaron la Sección I, “La Promoción, Difusión, Apoyo y Fomento del Deporte en las Mujeres”, al Título Tercero de la Ley de Cultura Física y Deporte de Michoacán.

Con dicha reforma, dictaminada por las Comisiones Unidas de Jóvenes y Deportes y la de Igualdad Sustantiva y de Género, se establecen atribuciones concretas a las instituciones públicas para combatir el hostigamiento, acoso sexual, discriminación y violencia contra las mujeres en la actividad deportiva.

Es así que, ahora las autoridades competentes deberán garantizar el pleno ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva, la no discriminación y la eliminación de cualquier forma de desigualdad estructural o estereotipos de género en el acceso, participación, permanencia y desarrollo de mujeres y hombres en el ámbito deportivo, en todas sus modalidades y niveles.

Se estableció por ley que las mujeres, en todas las etapas de su vida, tienen derecho a realizar actividades físicas y deportivas en condiciones de igualdad, seguridad, accesibilidad y respeto a su dignidad; para lo cual, las autoridades deberán adoptar medidas y acciones que eliminen obstáculos sociales, culturales o institucionales, asegurando entornos libres de violencia, acoso, hostigamiento o cualquier forma de discriminación.

Se facultó a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), a formular campañas, programas, protocolos y acciones preventivas en la materia, y deberá contemplar dentro de la elaboración de su proyecto del presupuesto anual de egresos, de manera equitativa y paritaria, lo referente becas, estímulos y reconocimientos a las y los deportistas de alto rendimiento; además, podrá acceder al Fondo Estatal del Deporte establecido en dicha ley.

Asimismo, dicha comisión deberá coordinarse con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para brindar asesoría jurídica, atención integral y acompañamiento a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades, en el ejercicio de su derecho a la cultura física y al deporte.