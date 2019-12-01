Legisladores destacan buenos resultados en Primer Informe de Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 15 de agosto de 2025.- En el marco de su Primer Informe de Gobierno con Visión por Morelia, legisladores destacaron los buenos resultados, acciones y obras que el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha consolidado en la capital michoacana en los últimos meses.

“Enhorabuena, Poncho, por este informe de gobierno, por darle resultados a la gente de Morelia, por poner el buen ejemplo en Michoacán de que se puede gobernar bien y hacer las cosas mejor, estoy seguro que vamos por más”, expresó el senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Mientras que la diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Grecia Aguilar Mercado, compartió: “Estoy muy contenta de estar en el informe de gobierno de nuestro amigo, Alfonso Martínez, deseándole todo el éxito del mundo ya que tiene un muy buen trabajo en nuestro hermoso municipio de Morelia”.

A la par que Andrea Villanueva Cano, secretaria del migrante del PAN y ex diputada local, manifestó: “Felicitar al ingeniero Alfonso Martínez por este primer informe de actividades, que estoy segura que estará lleno de muchas acciones que los morelianos hemos visto a lo largo de estos meses en Morelia, todas las acciones que ha realizado y las obras que se están haciendo”.

Es de esta manera que la visión por Morelia que tiene el alcalde Alfonso Martínez, es compartida por legisladores y legisladoras, sumando aliados en construir el mejor lugar para vivir.