Legisladores de Morena Michoacán respaldan política exterior de Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 10:39:14

Morelia, Michoacán, 11 de enero del 2026.— Legisladoras y legisladores federales de Michoacán, pertenecientes al grupo parlamentario de Morena, expresaron su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción firme y responsable de la política exterior del país, en particular en la relación bilateral con Estados Unidos.

A través de un comunicado conjunto, senadoras, senadores y diputadas y diputados destacaron que la relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en principios históricos de la política exterior mexicana, como el respeto al derecho internacional, la igualdad jurídica entre los Estados y la no injerencia en los asuntos internos.

El posicionamiento subrayó que la cooperación entre ambas naciones es indispensable para enfrentar desafíos compartidos que impactan a sus pueblos, pero aclara que esta colaboración solo puede fortalecerse sobre bases de respeto mutuo, corresponsabilidad y acuerdos entre las partes.

Asimismo, las y los legisladores refrendaron su disposición para contribuir, desde sus atribuciones constitucionales, a una política exterior que preserve la soberanía nacional, promueva la estabilidad regional y favorezca el desarrollo y bienestar de ambos países.

Finalmente, hicieron un llamado al pueblo de Michoacán y de todo México a mantener la unidad en torno a la defensa de la patria y en respaldo a la presidenta de la República, reiterando que en México el pueblo manda.

El comunicado está firmado por las senadoras Celeste Ascencio Ortega y Araceli Saucedo Reyes, así como por el senador Raúl Morón Orozco, además de diputadas y diputados federales de Michoacán del grupo parlamentario de Morena.