Legado de Amalia Solórzano permanecerá como ejemplo de dignidad y compromiso social: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- El Congreso del Estado de Michoacán inscribió con letras de oro en el Muro de Honor el nombre de Amalia Solórzano Bravo, como reconocimiento a su legado de solidaridad, sensibilidad social y compromiso con las causas humanitarias, destacó el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García.

El legislador señaló que este reconocimiento permitió preservar la memoria de una mujer michoacana que acompañó una de las etapas más importantes de la historia nacional y cuya trayectoria trascendió por su cercanía con la gente, sencillez y apoyo permanente a quienes más lo necesitaban.

“Con esta inscripción, el Congreso del Estado rindió homenaje a una mujer cuya vida fue ejemplo de sencillez, dignidad, solidaridad y amor por México. Doña Amalia demostró que las grandes transformaciones también se construyen desde la empatía y el compromiso con la dignidad humana”, expresó.

Baltazar Gaona recordó la participación de Amalia Solórzano Bravo en las acciones de apoyo y acogida a niñas, niños y familias refugiadas de la Guerra Civil Española, así como el respaldo que brindó, décadas más tarde, a causas humanitarias y a personas perseguidas por regímenes autoritarios en América Latina.

“Las letras de oro serán un recordatorio permanente de que la política debe estar guiada por la honestidad, de que el poder sólo tiene sentido cuando sirve a las personas y de que las instituciones encuentran legitimidad cuando actúan con sensibilidad y responsabilidad social”, afirmó.

El presidente de la Mesa Directiva destacó la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y de integrantes de la familia Cárdenas Solórzano en la ceremonia, y sostuvo que la inscripción del nombre de doña Amalia en el Muro de Honor permitirá mantener vigente su legado como referente de solidaridad, dignidad y servicio para las actuales y futuras generaciones.