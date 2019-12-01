LEEN transforma escuelas de Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El programa La Escuela es Nuestra fortalece la educación pública mediante la entrega directa de recursos a las comunidades escolares, para que madres y padres de familia, maestras, maestros y estudiantes participen en la decisión de las obras y mejoras que requieren sus planteles, destacó Gaby Molina.

Al retomar los resultados presentados durante la rueda de prensa, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que este programa transforma la manera de atender las necesidades de las escuelas, al promover la participación comunitaria y el ejercicio de los recursos sin intermediarios. Reiteró que fortalecer la infraestructura educativa es invertir en el bienestar de niñas, niños y jóvenes.

En Michoacán se benefician 25 mil 8 planteles educativos, con una inversión acumulada de 7 mil 416 millones de pesos. De 2019 a 2023 se destinaron 3 mil 387 millones de pesos para 12 mil 114 escuelas; en 2024, mil 29 millones para 3 mil 419 planteles; en 2025, mil 200 millones para 3 mil 789 escuelas, y para 2026 se programaron mil 800 millones de pesos para 5 mil 686 planteles.

Gaby Molina destacó que, durante los dos primeros años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el programa amplió su cobertura y, por primera vez, incorporó a las escuelas de educación media superior. Asimismo, reconoció el trabajo de los Comités Escolares de Administración Participativa, responsables de identificar las prioridades de cada plantel y supervisar el ejercicio de los recursos.