"Le toca al pueblo de Michoacán decidir con toda libertad": Lázaro Cárdenas Batel evita inclinarse en la contienda interna de Morena

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 18:37:08

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- "Le toca al pueblo de Michoacán decidir con toda libertad", pronunció Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, al ser cuestionado sobre la contienda interna de Morena por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, proceso que perfila al candidato o candidata a la gubernatura rumbo a 2027.

En breve entrevista colectiva, el jefe de la Oficina de la Presidencia de México evitó inclinarse por alguno de los aspirantes registrados entre los que figuran Raúl Morón Orozco y Carlos Torres Piña y subrayó que la decisión corresponde exclusivamente a la ciudadanía.

" No me toca, le toca al pueblo de Michoacán decidir con toda libertad", respondió.

Consultado sobre si la candidatura debería recaer en una mujer o en un hombre, optó por no inclinar la balanza.

Sobre su percepción del "movimiento del sombrero", Cárdenas Batel dijo respetar todas las expresiones.

"Michoacán siempre ha sido un estado plural, mis respetos a todas las fuerzas políticas y mis respetos a todos los compañeros y compañeras, amigos que aspiran a gobernar Michoacán".