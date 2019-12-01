Le cumplimos a Michoacán: Luis Navarro formaliza cierre de entrega-recepción en Finanzas

Le cumplimos a Michoacán: Luis Navarro formaliza cierre de entrega-recepción en Finanzas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 19:06:45
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Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2026.- “Le cumplimos a las y los michoacanos”, afirmó Luis Navarro García al formalizar el cierre del proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, concluyendo así una etapa fundamental de su trayectoria en el servicio público.

Navarro agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la confianza, el respaldo y la oportunidad de haber formado parte de una etapa de transformación para Michoacán, en la que el estado pasó de enfrentar serios problemas financieros a contar con mayor orden, estabilidad y capacidad para cumplir sus compromisos.

“Las finanzas sanas no sirven para presumir números; sirven para que las cosas sucedan. Hoy significan trabajadores con su quincena asegurada, maestras y maestros en las aulas, programas sociales con recursos y obras que hoy son una realidad”, expresó.

Señaló que Michoacán arrastraba rezagos históricos tanto en infraestructura como en su administración pública y que, durante estos cinco años, se diseñó y puso en marcha una nueva arquitectura financiera, acompañada de procesos de digitalización que hoy brindan mayor certeza, orden y capacidad de planeación al estado. Añadió que estas bases permiten proyectar obras, programas y compromisos de largo plazo con mayor responsabilidad.

Destacó que este orden en el manejo de los recursos permitió impulsar proyectos de infraestructura, garantizar recursos para obras multianuales y fortalecer programas con impacto directo en las familias michoacanas.

Navarro también reconoció a todas y todos sus compañeros de la Secretaría. “Nada de esto se hizo solo. Me llevo un profundo agradecimiento con cada compañera y compañero que estuvo ahí, que dio la cara en los momentos difíciles y que fue parte fundamental para sacar adelante esta responsabilidad. Los resultados también son de ellos”, señaló.

Finalmente, deseó el mayor de los éxitos a José Luis Tapia Zavala, quien hoy encabeza la Secretaría de Finanzas y Administración, y confió en que dará continuidad al trabajo realizado. “Cierro esta etapa con tranquilidad y agradecimiento. Gracias al gobernador, a todo el equipo y a las y los michoacanos por la confianza. Nos vamos sabiendo que hicimos nuestra parte y que cuando los recursos del pueblo se manejan con responsabilidad, alcanzan para transformar la vida de los michoacanos”, concluyó.

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