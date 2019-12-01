“Las matemáticas son una herramienta para tomar decisiones asertivas”: Marco Antonio Tinoco Álvarez

Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2025.- Al realizar la presentación del libro “Influencia de las matemáticas en la toma de decisiones jurídicas y política pública. Preliminares y acercamientos”, el ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, dijo que se tienen grandes retos en materia de educación; que se requieren más investigadores y más cercanía de éstos con la población. A esto, añadió, se le ha llamado la democratización de la academia, y los organismos defensores de derechos humanos deben ser el puente entre ambos entes.

Por lo anterior, la CEDH se dio a la tarea de coordinar la publicación de este volumen, que viene a ser una herramienta para la toma asertiva de decisiones, dado que la convergencia de las matemáticas con el derecho influye en la creación, aprobación, aplicación y justificación de leyes y políticas.

Por su parte, Alejandra Ochoa Zarzosa, titular del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán, aseguró que en el país existe un gran rezago en el campo de las matemáticas, y que sin embargo sin las matemáticas no podríamos tomar decisiones en temas tan básicos e importantes como la salud, el medio ambiente, la movilidad y muchas más.

En su turno, Ricardo Aceves García, autor del prólogo, coincidió en señalar que las matemáticas deben ser una materia auxiliar en la toma de decisiones y que el libro, al abordar el tema desde diferentes disciplinas, contribuirá a la elaboración de políticas públicas.

Agregó que una sociedad más justa también se construye con análisis, evidencias y colaboración entre las disciplinas.

Al hacer uso de la palabra, Federico González Santoyo, del Instituto Iberoamericano del Desarrollo Empresarial, se refirió a las necesidades que tiene la sociedad, mismas que tienen que ser atendidas por los diversos ordenes de gobierno a través de las llamadas políticas públicas y que, en su materialización, las matemáticas juegan un papel de suma importancia.