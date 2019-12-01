Las juventudes tienen a una aliada en el Congreso Local: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 14:41:38

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- Las juventudes son el motor que se requiere para fomentar los cambios en la sociedad y crear un mejor entorno, expresó la Diputada local Brissa Arroyo y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en el Congreso de Michoacán.

Lo anterior durante su toma de protesta como integrante del jurado seleccionador para la entrega de la Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia 2026, en la categoría Artística Cultural.

La Congresista Local exhortó a las y los jóvenes para que participen una vez que está abierta la Convocatoria.

"Siempre digo que el entusiasmo, la energía y las ideas revolucionarias de las juventudes son clave fundamental para impulsar los cambios que hoy requerimos, pero además son embajadores para transmitir el mensaje de que siempre hay opciones y caminos diferentes", afirmó.

La Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia tiene el objetivo de reconocer a jóvenes que aportan su talento y trabajo social al desarrollo de la ciudad. Algunos criterios a considerar son: Trayectoria y constancia, Logros y resultados comprobantes, Aportación al ámbito correspondiente, Expediente y evidencias,Exposición en video y entrevista

La Diputada local, Brissa Arroyo agradeció la invitación a la Presidenta del Sistema DIF, Paola Delgadillo así como a Elvia Loreto Mendoza Gómez, Directora del Instituto de la Juventud Moreliana.

El jurado seleccionador brinda solidez a este proceso y genera un sentido de responsabilidad y legitimidad a dicho reconocimiento .