“Las alianzas hermanan a las instituciones en la lucha por la defensa de los derechos humanos”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán, 05 de marzo de 2026. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Josué Mejía y la titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SMMUJERIS), Nuria Gabriela Hernández Abarca, firmaron un convenio de colaboración a fin de formalizar las acciones que de manera conjunta realizan ambas instituciones a favor de la ciudadanía.

De manera especial, el convenio establece que el organismo autónomo se compromete a entregar a título gratuito a la SMMUJERIS una copia fiel del código fuente del Sistema Único de Información y Gestión CEDH (SUIGCEDH), a efecto de que pueda utilizarlo, reproducirlo, modificarlo o adaptarlo conforme a sus necesidades institucionales, particularmente en lo relativo a la atención, registro y seguimiento de los asuntos vinculados a los derechos humanos.

En este sentido, la secretaria ejecutiva del organismo, Maricela Núñez Alcaraz, dijo que la colaboración entre la defensoría del pueblo y la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional para atender, dar seguimiento y evaluar las acciones dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres.

Agregó que la donación del SUIGCEDH es una apuesta por la eficiencia, la transparencia y la debida diligencia, puesto que sistematizar la información significa ordenar, dar seguimiento, evitar duplicidades, generar datos confiables y mejorar la calidad de los servicios que se brindan.

Por su parte, el ombudsperson, Josué Alfonso Mejía Pineda, reconoció el trabajo realizado por el personal del área de informática de la CEDH, cuyos integrantes se dieron a la tarea de crear un software propio, instaurando el Sistema de la Unidad de Archivos (SIUAR) y el Sistema Único de Información y Gestión (SUIGCEDH), lo que ha colocado al organismo a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información.

Agregó que el SUIGCEDH es un sistema innovador que permite atender de manera puntual y muy ágil a los usuarios de nuestros servicios y que ya ha sido compartido con otras defensorías del pueblo y con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

En referencia al convenio firmado en esta ocasión, señaló que estos instrumentos hermanan a las instituciones y trazan el camino que se debe seguir en la defensa y protección de los derechos humanos, más aún, cuando instituciones con la SMMUJERIS, tienen objetivos específicos como es la atención a las necesidades específicas de uno de los grupos de prioritarios, como lo es el de las mujeres.

Al hacer uso de la palabra, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la SMMUJERIS dijo que el trabajo que se realiza desde los diferentes ámbitos, pero de manera conjunta, hace la diferencia, tanto en la defensa y el apoyo a las víctimas, como en asuntos de capacitación y, en este caso particular, en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas.

Agradeció la donación del SUIGCEDH, sistema que le va a permitir a la institución a su cargo medir la eficiencia del trabajo que realiza y vigilar el cumplimiento las obligaciones que tienen como autoridades, así como darle seguimiento a la atención de los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y de las mujeres del municipio de Morelia.

Atestiguaron la firma del convenio, por parte de la CEDH, su secretaria ejecutiva, Maricela Núñez Alcaraz, mientras que, por parte de la SMMUJERIS, lo hizo Guadalupe Sandoval Mejía, Directora de Atención Integral de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva.