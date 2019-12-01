Las 24 presas de Michoacán se ubican al 63.8% de su capacidad total

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- Las 24 presas de Michoacán registran en promedio el 63.8 por ciento de volumen de almacenamiento general, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las cuales se encuentran en monitoreo permanente para evaluar el comportamiento y prevenir alguna situación de riesgo para la población que habita en zonas aledañas.

El mandatario estatal señaló que en este 2026 ha habido una intensificación en las lluvias en comparación con los años pasados, por ello los niveles de ocupación de los embalses han tenido incrementos significativos.

Ramírez Bedolla refirió que autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen vigilancia constante a fin de garantizar la seguridad de la población y prevenir inundaciones.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, detalló que el día de hoy la presa Francisco J. Múgica se encuentra al 100 por ciento de su capacidad y cuenta con un sistema de desfogue automático; La Villita al 95.47 por ciento; Tepuxtepec al 79.87 por ciento; Cointzio al 74.67 por ciento; y Chilatán al 54.88 por ciento.

Explicó que en la ciudad de Morelia se iniciará un proyecto para detectar las descargas, invasión de zonas federales, taponamientos y tiraderos del Río Grande, por lo que exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en las calles y coadyuvar a las autoridades.