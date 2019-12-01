Lanzarán “Veritas Folium” plataforma para evitar fraudes notariales en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 20 de julio de 2026.- El subsecretario de Gobierno del estado de Querétaro, Carlos Hale Palacios, dio a conocer que se trabaja para un sistema digital para la autorización de folios notariales, que llevará por nombre “Veritas Folium”, con el objetivo de prevenir falsificaciones, así como para fortalecer los candados de seguridad jurídica.

Explicó que en días pasados se firmó un convenio entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Consejo de Notarios de Querétaro para desarrollar una plataforma denominada “Veritas Folium”, mediante la cual el Archivo General de Notarías autorizará de manera electrónica los folios notariales, sustituyendo el procedimiento mecánico que actualmente se realiza con perforadoras.

“Este convenio responde a la política estatal de gobierno digital, en la cual decidimos aprovechar el uso de las tecnologías de la información para, en este caso, ofrecer un servicio notarial más eficiente, más seguro y más transparente”, dijo.

Detalló que el nuevo sistema utilizará la firma electrónica avanzada de los notarios, la cual tendrá el mismo valor jurídico que la firma autógrafa y el sello tradicional.

Además, precisó que cada folio contará con un código QR que permitirá verificar su autenticidad, generando una vinculación digital e inalterable entre la autoridad y cada documento.

Precisó que el sistema también permitirá verificar que los notarios estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones antes de autorizar nuevos folios, mediante un intercambio de información cifrada y segura entre las notarías y el Archivo General. Reconoció que el proyecto registra un avance cercano al 95%, y destacó que la gran mayoría de los 114 notarios en funciones ya cuentan con su firma electrónica avanzada; en ese sentido, añadió que la autorización digital de folios comenzará a operar esta misma semana, y que del 3 al 7 de agosto se impartirá la capacitación para el uso de la plataforma a notarios y personal autorizado.